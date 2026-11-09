Пензенский «Локомотив» не прошел в полуфинал чемпионата России

Спорт

Пензенский «Локомотив» не прошел в полуфинал чемпионата России
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В воскресенье, 8 ноября, пензенский «Локомотив» упустил победу в четвертьфинале чемпионата России по регби-7 в Сочи.

В матче с «Заставой-7» из Санкт-Петербурга пензенцы поначалу вели в счете: на первый перерыв команды ушли со счетом 14:7 в пользу «Локомотива». На 14-й минуте соперник вышел вперед - 19:14.

Пензенский «Локомотив» не прошел в полуфинал чемпионата России

Результат продержался до конца игры, не позволив «железнодорожникам» пройти в полуфинал.

Выйдя из борьбы за медали 3-го тура, в утешительном плей-офф пензенцы одержали 2 победы: над «Красным Яром» (26:0) и «ВВА-Подмосковье» (24:5).

Пензенский «Локомотив» не прошел в полуфинал чемпионата России

Таким образом, в 3-м туре чемпионата России по регби-7 «Локомотив» занял 5-е место.

Накануне пензенский клуб, одержав победы над «Кубанью» (19:5) и «Балтийским штормом» (40:10), уступил «Стреле-Ак Барс» (14:17).

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