Во вторник, 17 ноября, хоккеисты пензенского «Дизеля» после серии поражений одержали долгожданную победу на выезде. Они одолели «Магнитку» в Магнитогорске.

Гости открыли счет на 12-й минуте игры (отличился Тимур Муханов), а во втором периоде увеличили отрыв благодаря Олегу Погоришному - 2:0. Правда, ненадолго.

В третьем временном отрезке хозяева площадки размочили счет усилиями Владислава Коткова, а вскоре игроку «Магнитки» Макару Ваулину удалось сравнять цифры на табло - 2:2.

Определить сильнейшего в овертайме не удалось. В серии буллитов точнее оказались пензенцы (решающий гол забил Руслан Газизов). Итог - 3:2 в пользу «Дизеля».

Следующий матч пензенцы проведут в Челябинске, где выступят против ХК «Челмет».