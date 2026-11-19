В четверг, 19 ноября, «Дизель» в Челябинске встретился с местным «Челметом». Пензенцам снова не повезло.

В первом периоде гости пропустили 2 шайбы: у «Челмета» отличились Александр Рыков и Глеб Цыплаков.

Во втором временном отрезке хозяева трижды огорчили вратаря пензенцев - голы забили Кирилл Кондырев, Глеб Цыплаков и Владислав Еуст. «Дизель» смог зажечь красный свет за их воротами дважды. Точными бросками отметились Александр Борисенков и Тимур Муханов. На перерыв хоккеисты ушли при счете 5:2.

В третьем периоде сначала Итай Иешуа Гуревич сократил отставание пензенцев до двух шайб, затем Максим Баин - до одной.

Итог встречи - 5:4 в пользу «Челмета».

В предыдущих 9 матчах «Дизель» потерпел 8 поражений (он уступил «Югре», «Бурану», «Тамбову», «Олимпии», «Ижстали», «Торосу» и «Молоту») и одержал 1 победу (над «Магниткой»).

Следующая игра у пензенцев 21 ноября. Соперник - «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма).