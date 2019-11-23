23.11.2019 | 16:56

Пензенская хоккейная молодежка не смогла последовать победному примеру основной команды.

«Дизель» в рамках чемпионата ВХЛ принимал на своем льду самарский ЦСК ВВС и игру провел очень убедительно. По-хозяйски расставил атакующие акценты - уже на пятой минуте Алексей Князев открыл счет. А во втором периоде Никита Ли удвоил преимущество, после чего стало окончательно понятно, что летчики в этот вечер в Пензе очки не приобретут. Итог матча - 2:0 - победа пензенской команды.

Молодежная дружина «Дизелист», игравшая дома в чемпионате НМХЛ против клуба «Липецк», такого же счета добилась уже к середине первого периода. Но развить успех не удалось. Гости продолжили преследование и во втором отрезке выравняли положение - 2:2.

Затем дизелисты снова вышли вперед, но бело-красные ответили заброшенной шайбой. Исход поединка решался в овертайме, и больше сил осталось у соперников сурской команды. Липчане отпраздновали взятие ворот и одержали волевую победу со счетом 4:3.