12.11.2019 | 18:25

Приемы принесли сборной ПФО золото чемпионата России по командному кумите. Такого не было уже 20 лет. Победа - во многом заслуга пензенских каратистов: два сурских спортсмена провели блестящие поединки.

«На самом деле все соперники были сильными, когда мы выходили на бой, мы не ожидали такого результата. На каждый выходили как на последний, и получилось, что дошли до финала. Когда прошли сборную Новосибирска, то вообще поняли, что можем дальше», - поделился член сборной Пензенской области по карате Владислав Талдыкин.

В заключительном раунде сурским каратистам предстояло сразиться со сборной Дагестана, не раз доказывавшей свое превосходство в единоборствах. И как говорят пензенцы, на них никто не ставил.

«У нас команда состояла из легких весов. Обычно команды составляют из 75 килограммов и выше, то есть в основном все высокие и тяжелые, а у нас составили команду из маленьких и легких - 67 килограммов, 60. Многие над нами даже смеялись», - рассказал член сборной Пензенской области по карате Никита Минаев.

Но, как говорится, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Из четырех финальных схваток сборная ПФО выиграла три. Однако наставники отмечают: рассчитывали на большее.

«Результатами мы не совсем довольны. В своих личных категориях спортсмены не показали весь потенциал и остались без медалей», - сообщил главный тренер сборной Пензенской области по карате Андрей Мещеряков.

Пензенские каратисты готовятся к отбору на Олимпиаду. Ближайшие состязания - в декабре.