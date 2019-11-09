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Спорт | К пензенским каратистам приехал чемпион мира Андрей Кузнецов

09.11.2019|18:00
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Пензенским поклонникам восточных единоборств повезло: с ними занимается уникальный человек - трехкратный чемпион мира по карате, заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса Андрей Кузнецов.

«Мы занимаемся карате-киокушинкай, это исторически первый стиль контактного карате в мире именно в спортивном направлении. То есть впервые соревнования в полный контакт, с нокаутами и нокдаунами начались с киокушинкай. Этим он и знаменит», - рассказал тренер.

Известный спортсмен приехал в город на Суре, чтобы принять участие в учебно-тренировочных сборах. Они проходят в школе № 66 Пензы.

«Как бы проверка наших ребят, как они готовы к экзамену, какую подготовку они прошли в тренировочном процессе. Соответственно, сдают тест, получают цветные пояса», - отметил педагог Центра детского (юношеского) технического творчества г. Пензы Олег Ефремов.

Сборы двухдневные. Их организуют для юных каратистов раз в шесть месяцев.

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