21.10.2019 | 08:07

Вечером в воскресенье, 20 октября, в Пензе состоялся матч между местным хоккейным клубом «Дизель» и ХК «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга.

«Несмотря на то, что фаворитом во встрече считались гости, желто-синие с первых минут завладели инициативой и буквально «вдавили» питерских хоккеистов в свою зону. Логичным завершением стартового натиска стал гол на пятой минуте - в большинстве Давид Думбадзе поразил ворота», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

В середине первого периода гости сравняли счет, а во втором забили еще две шайбы.

«Несмотря на, казалось бы, неудачно складывающуюся встречу, в заключительной трети матча желто-синие не опустили руки, а рванулись отыгрываться. Стоит сказать, что тренерский штаб принял решение перейти на игру в три звена, и задумка дала свои результаты», - уточнили в «Дизеле».

В результате на 50-й минуте отличился Владислав Барулин, а на 53-й - Данил Макаров, и основное время закончилось при счете 3:3. В овертайме сильнее оказались гости. Итог – 4:3 в пользу ХК «СКА-Нева».

«Это была хорошая динамичная игра. Думаю, она понравилась, в первую очередь, болельщикам. Я очень рад, что у нас оказались такие мужики. Я считаю, мы завоевали, «выгрызли» это очко, за что ребятам еще раз спасибо. Что касается голов, которые мы пропустили, то будем в этом разбираться. Понятно, что были индивидуальные ошибки, но, как мы считаем с тренерским штабом, не все вышли готовыми полностью отдаться этой игре», - заявил после окончания встрети главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

Он отметил, что руководство команды сделает выводы, после чего могут последовать изменения в ее составе.

22 октября «Дизель» примет на своем льду еще одну питерскую команду - «Динамо».