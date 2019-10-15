15.10.2019 | 17:21

Две победы и два поражения - таков результат очередной выездной серии «Дизеля» в рамках чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути».

Пензенцы смогли одолеть соперников из Тюмени и Ангарска, в упорной борьбе уступили хоккеистам из Ханты-Мансийска и вполне могли рассчитывать на успех в Красноярске.

Поначалу для клуба все складывалось более чем удачно. Уже к восьмой минуте матча «Дизель» вел со счетом 2:0. Однако к концу первого периода сибиряки отыграли одну шайбу, во втором и вовсе сравняли счет. В заключительной трети матча хозяева смогли отличиться еще дважды, на что пензенцы ответили всего один раз.

Финальная сирена зафиксировала счет 4:3 в пользу «Сокола».

Следующую игру «Дизель» проведет уже дома - в пятницу, 18 октября, предстоит встреча с тверским «Динамо».