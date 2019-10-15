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Спорт | Пензенская «Лагуна-УОР» готовится к играм нового сезона

15.10.2019|17:49
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Женский футбольный клуб «Лагуна-УОР» в пятницу и субботу, 18 и 19 октября, проведет первые игры нового сезона. Решать задачу выиграть золото чемпионата и Кубка России пензенская команда будет в обновленном составе: ее покинули Ксения Олькова, Мария Сурнина, Юлия Нелюбова и Яна Зимирова.

«Места тех, кто ушел, заполнились, и, я думаю, молодые игроки будут получать новую практику. Молодежь у нас должна расти и развиваться», - подчеркнул президент МФК «Лагуна-УОР» Виталий Антонов.

Первым соперником «Лагуны-УОР» станет нижегородская «Норманочка». По словам капитана пензенской команды Марии Крупиной, все девушки настроены решительно и постараются с первого тура российского чемпионата начать восхождение на высшую ступень пьедестала почета.

«Настрой, естественно, боевой, мы готовимся к этим играм, знаем, что они будут тяжелые, тем более сейчас «Норманочка» будет стараться взять реванш за поражение в Кубке. Мы знаем, что эти игры будут сложными, и готовимся к ним в полной боевой комплекции», - отметила спортсменка.

Встречи с нижегородскими футболистками «Лагуна-УОР» проведет на родной площадке в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник». Начало игр - в 17:00.

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Гость|15.10.2019 19:07|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ТОЛЬКО ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.

Гость|15.10.2019 19:16|

этих дармоедок давно пора разогнать.4 команды из года в год "борются за 1 место" Грише на радость

Гость|15.10.2019 20:10|

Гость писал(a):

этих дармоедок давно пора разогнать.4 команды из года в год "борются за 1 место" Грише на радость
В нынешнем сезоне шесть

Имя: Гость
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