15.10.2019 | 17:49

Женский футбольный клуб «Лагуна-УОР» в пятницу и субботу, 18 и 19 октября, проведет первые игры нового сезона. Решать задачу выиграть золото чемпионата и Кубка России пензенская команда будет в обновленном составе: ее покинули Ксения Олькова, Мария Сурнина, Юлия Нелюбова и Яна Зимирова.

«Места тех, кто ушел, заполнились, и, я думаю, молодые игроки будут получать новую практику. Молодежь у нас должна расти и развиваться», - подчеркнул президент МФК «Лагуна-УОР» Виталий Антонов.

Первым соперником «Лагуны-УОР» станет нижегородская «Норманочка». По словам капитана пензенской команды Марии Крупиной, все девушки настроены решительно и постараются с первого тура российского чемпионата начать восхождение на высшую ступень пьедестала почета.

«Настрой, естественно, боевой, мы готовимся к этим играм, знаем, что они будут тяжелые, тем более сейчас «Норманочка» будет стараться взять реванш за поражение в Кубке. Мы знаем, что эти игры будут сложными, и готовимся к ним в полной боевой комплекции», - отметила спортсменка.

Встречи с нижегородскими футболистками «Лагуна-УОР» проведет на родной площадке в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник». Начало игр - в 17:00.