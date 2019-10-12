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Спорт | «Дизель» разгромил на выезде ангарский клуб «Ермак»

12.10.2019|18:31
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«Дизель» удачно выступил в очередном матче выездной серии чемпионата ВХЛ. После победы в Тюмени и проигрыша в Ханты-Мансийске пензенцев ждали в Ангарске.

Матч с местным «Ермаком» для сурской команды поначалу складывался неудачно. Хозяева открыли счет уже на четвертой минуте, но спустя еще две Владислав Барулин выровнял положение. Дальше пензенцев было уже не остановить. На «экваторе» первого периода Павел Медведев вывел гостей вперед.

Во втором отрезке игры в большинстве ворота хозяев поразил Давид Думбадзе, а затем Василий Хабаров воспользовался неразберихой на пятаке «Ермака» и увеличил отрыв «Дизеля» до трех шайб.

Заключительная 20-минутка практически превратилась в формальность - желто-синие спокойно контролировали ситуацию, успешно отбиваясь от многочисленных, но не слишком опасных нападений и не забывая о контратаках. В одной из них Никита Ли убежал по правому флангу и передал на подключившегося в атаку Зигурдса Подзиньша - 5:1 в пользу «Дизеля».

До финальной сирены счет больше не изменился.

Следующий матч сурский клуб проведет в понедельник 14 октября в Краснорске против местного «Сокола».

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Гость|12.10.2019 18:56|

"Дизель" на 8 месте "Западной" конференции, а это зоне плей-офф

Гость|12.10.2019 19:00|

Вот отлично. А теперь их всех дружно на субботник.

Гость|12.10.2019 19:07|

Самки, айда в радостный запой!

Гость|12.10.2019 19:08|

Гость писал(a):

Вот отлично. А теперь их всех дружно на субботник.
Тупой,они летят в Ярик

Гость|12.10.2019 19:09|

Гость писал(a):

Самки, айда в радостный запой!
Тупой, Дизель в зоне плей-офф

Имя: Гость
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