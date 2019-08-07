07.08.2019 | 17:03

Перерыв в футбольном первенстве Приволжья завершен, и зенитовские юниоры вновь вышли на зеленый газон. В домашнем матче они принимали сверстников из саратовского «Сокола».

В целом преимущество было на стороне сурских парней, но гости бережнее отнеслись к своим голевым шансам. В первом тайме они успешно разыграли угловой и вышли вперед.

После отдыха бело-синие перешли от обороны к действиям и сделали ставку на контратаки. Эта тактика принесла успех. Саратовцы еще дважды провели опасные выпады и огорчили вратаря и оборону зенитовцев - 0:3.

В конце пензенцы пытались забить гол престижа, но сил уже не осталось, к тому же команда завершала встречу вдесятером. Счет на табло сохранился, и «Зенит-2003» потерпел крупное поражение несмотря на то, что большая часть матча прошла в равной борьбе.