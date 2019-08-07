07.08.2019 | 13:51

С 23 по 27 августа в Пензе пройдет Кубок России по спортивной гимнастике. В ДС «Буртасы» съедутся лучшие атлеты страны.

В турнире примут участие абсолютный чемпион мира Артур Далалоян, серебряные призеры Олимпийских игр Никита Нагорный и Ангелина Мельникова, неоднократные призеры Игр Денис Аблязин и Давид Белявский, а также двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина.

За Пензенскую область, помимо Аблязина и Мустафиной, будут выступать Григорий Климентьев, Олег Ступкин, Ильдар Юскаев, Наталья Капитонова, Елизавета Володина и Ульяна Перебиносова.

«Соревнования станут основным этапом отбора к чемпионату мира, который пройдет с 4 по 13 октября в Штутгарте (Германия). Кубок России позволит не только оценить уровень готовности лидеров сборной к первенству мира, но и даст возможность проявить себя ближайшему резерву», - сообщили в СШОР по гимнастике имени Н. А. Лавровой.