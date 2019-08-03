03.08.2019 | 16:42

Регбийный клуб «Локомотив-Пенза» на поле стадиона «Первомайский» принимал «Кубань». Краснодарская команда, возглавляемая новозеландцем и имеющая в своем арсенале нескольких игроков из стран южного полушария, считалась фаворитом встречи.

Однако пензенская дружина дала бой гостям, несмотря на итоговое поражение.

В начале первого тайма явным было преимущество железнодорожников. «Локомотив» смотрелся на голову выше «Кубани».

Но к концу первой половины встречи действия сурской команды стали менее результативными. Видимо, сказалась усталость и какая-то растерянность в игре. Второй тайм был полностью за гостями в черном. Итог встречи - 22:41.

«Мы готовились к этому матчу практически две недели. Знали, как играет соперник: мы его анализировали после первого круга. Постарались лишить их мяча, в первом тайме это получилось.

Во втором тайме, наверно, я не смог убедить команду, что этот соперник нам по зубам и что мы можем у этой команды выиграть. Стало больше брака, слишком рано поверили в успех. Есть время, чтобы подготовиться и прийти к плей-офф с хорошими возможностями, чтобы выиграть у других команд», - отметил главный тренер РК «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин.

Следующий матч чемпионата России по регби-15 «Локомотив» проведет 23 августа в Новокузнецке с местным «Металлургом».