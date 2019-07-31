31.07.2019 | 17:54

То, что это совершенно особенная спартакиада, стало видно уже по ее торжественному открытию. Опытные участницы медлить не стали и при первой возможности сразу перешли в наступление.

В этом году спартакиада среди пенсионеров собрала более 300 участников.

«Я хочу быть здоровой и счастливой - и красивой! В таком возрасте ничто никогда не помешает. Буду многое: и бегать, и плавать, что-то катать и бросать, все буду делать и зажигать!» - пообещала участница спартакиады Любовь Саранцева из Бековского района.

«Мастерство наших пенсионеров растет. Соревнования по легкой атлетике, настольному теннису, плаванию, в этом году бочче появилось, метание гранаты. Мы хотим, чтобы как можно больше людей принимали участие сначала в муниципальных соревнованиях пенсионеров, а потом сюда приехали на финал», - подчеркнул министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Для большинства самый сложный этап спартакиады - это легкоатлетический забег. Женщинам нужно было преодолеть 500 метров, мужчинам - 1 000. В основном участникам хорошо за 70. Поэтому для многих из них финиш даже неважно каким по счету уже победа. Альбина Пучкова таким образом решила отметить 60-летие своей спортивной жизни.

«Первый раз я вышла на стадион «Труд» после десятого класса на длинную дистанцию 400 и 800 метров. Потом, когда училась в институте, стала чемпионом области на 800 метров», - вспомнила свои достижения Альбина Пучкова (Тамалинский район).

А в открытом бассейне группы участников красиво плыли 50 метров.

По итогам спартакиады будет сформирована сборная Пензенской области, которая отправится на всероссийские соревнования среди пенсионеров в столицу Башкортостана.