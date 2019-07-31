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Спорт | Пензенские регбисты вернулись из Белгорода с бронзовыми медалями

31.07.2019|18:39
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Из Белгорода с бронзовыми медалями. Там проходили финальные соревнования по регби в рамках IX летней Спартакиады учащихся России. Все началось с предварительного этапа. Игроки были разбиты на четыре группы по три команды в каждой.

«С Омской областью сыграли достойно, выиграли, счет хороший. С Краснодаром получилась очень упорная игра, были сложные погодные условия - вплоть до того, что матч был прекращен на некоторое время, была гроза. Матч возобновился, и в ливень мы сумели дожать ситуацию, победили 10:12», - рассказал тренер юношеской сборной Пензенской области по регби Сергей Колосов.

В четвертьфинале пензенцы без труда одолели Калининград. А в полуфинале пришлось встречаться с лидерами турнира, сборной Красноярского края.

«К сожалению, уступили. Игра была хорошая, но не хватило опыта. А так игра была содержательной, вышли в финальную часть. Матч за третье место мы играли со сборной Ростовской области, уверенно победив их 60:7», - добавил Сергей Колосов.

После небольшого отдыха спортсмены будут готовиться к очень престижному международному регбийному турниру, он пройдет в Париже в сентябре. Пензенцы представят Россию и сразятся с Новой Зеландией, Австралией, ЮАР, европейскими командами.

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