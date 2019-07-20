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Спорт | Пензенские регбисты отправились на спартакиаду в Белгород

20.07.2019|15:23
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Самая массовая делегация от Пензенской области отправилась на IX Летнюю спартакиаду учащихся России. В Белгороде пройдут финальные состязания по регби среди юношей 2003-2004 года рождения.

«Наша команда отобралась довольно легко, преодолели второй этап. Для такого возраста это самые главные соревнования года. Спартакиада проводится раз в два года, и участие даже в самой спартакиаде очень престижно», - рассказал тренер юношеской сборной Пензенской области по регби Сергей Колосов.

Пензенская команда считается фаворитом соревнований. Этого не скрывают ни тренеры, ни игроки.

«Мы готовы бороться за медали. Будем с Красноярском хорошо играть, будем бороться с Москвой. Думаем, в тройку войдем точно, выиграем», - отметил капитан юношеской сборной Пензенской области по регби Дмитрий Дронов.

«Ждем их только с победой, желаем им удачи, чтобы не было травм, всего самого наилучшего!» - напутствовала спортсменов Ирина Янюшкина.

Сурские регбисты должны провести в Белгороде пять матчей. Спартакиада завершится 30 июля.

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