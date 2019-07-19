19.07.2019 | 15:28

Для ликования пензенскому «Локомотиву» нужно было выдержать противостояние новокузнецкого «Металлурга». Заслуженной победой сурской команды со счетом 28:17 завершился первый круг чемпионата Премьер-лиги России по регби.

Игра складывалась непросто с самого начала. На первых минутах гости занесли попытку и удачно ее реализовали, но это не обескуражило «Локомотив» - последовала ответная атака. Пензенский защитник Никита Сботов приземлил овальный мяч в зачетное поле соперника. Это было начало удачных моментов сурских белых.

В течение полутора часов игровая инициатива переходила от команды к команде, и пензенцы оказались все-таки сильнее титулованного соперника.

«Мы понимали, что это будет тяжелый матч. Во-первых, у нас был долгий перерыв - почти 19 дней, команда вышла после перерыва без игровой практики. Конечно, мы хотели выиграть, мы выиграли, мы заработали очки, которые нам нужны были в турнирной таблице», - отметил главный тренер РК «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин.

Следующий матч чемпионата России по регби «Локомотив-Пенза» проведет дома. 2 августа на стадионе «Первомайский» он примет «Кубань» из Краснодара.