Опубликован график работы детских поликлиник в Пензе 4 ноября

В среду, 4 ноября, детские поликлиники Пензы будут работать по сокращенному графику, с 8:00 до 13:30.

Плановый прием отменен, но неотложная помощь останется доступной, сообщили в ГБУЗ «Городская детская поликлиника».

Маленьких пациентов примут дежурные врачи-педиатры. Также будут работать процедурные кабинеты.

Контакт-центры на базе единого номера 122 (*4) и 990-130 станут функционировать с 7:30 до 14:45 без вызова врача на дом. Операторы проконсультируют или запишут на прием.

4 ноября в стране выходной - отмечается День народного единства. В предпраздничный день, в соответствии с трудовым законодательством, работать заканчивают раньше.