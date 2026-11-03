Стал известен график работы пензенских поликлиник 4 ноября

Общество

Стал известен график работы пензенских поликлиник 4 ноября
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ГБУЗ «Городская поликлиника» обнародовало график работы структурных подразделений в среду, 4 ноября.

Медучреждения № 1 (Набережная Реки Мойки, 51), № 2 (Володарского, 34), № 3 (Светлая, 1), № 4 (Парковая, 3), № 5 (Жемчужный проезд, 8а), № 6 (Гагарина, 24), № 7 (Аустрина, 160), № 8 (Краснова, 60а), № 9 (Баумана, 65), № 11 (Калинина, 1а), № 12 (Мира, 43), № 13 (Кронштадтская, 12), № 14 (Стасова, 7) будут работать с 8:00 до 14:00.

Пациентов примут в кабинетах неотложной помощи. Предусмотрены также выписка лекарственных средств, выдача листков нетрудоспособности и справок о смерти.

В случае возникновения каких-либо спорных вопросов или непредвиденных ситуаций горожане могут обратиться к дежурному администратору по телефону 8 (902) 342-63-00.

Детские поликлиники Пензы будут работать с 8:00 до 13:30. Плановый прием отменен, неотложная помощь останется доступной.

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