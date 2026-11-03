Россияне назвали самые популярные сервисы с биометрией

Общество

Россияне назвали самые популярные сервисы с биометрией
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Больше половины россиян пользовались биометрическими сервисами, следует из опроса ВТБ *. В топ-5 самых востребованных вошли такие услуги, как подтверждение личности в банке, оплата покупок, удаленное получение услуг и проезд по биометрии - от оплаты поездки в метро до посадки на самолет.

Почти каждый третий пользователь биометрии подтверждал с ее помощью свою личность в банке. Каждый пятый опрошенный совершал покупки в магазинах «по лицу». 17% отметили, что получали услуги по биометрии удаленно. И каждый десятый пользовался биометрическими сервисами для проезда - на метро или МЦК/МЦД, в аэропорту или на поезде **.

Больше половины россиян (53%) считают путешествия «по лицу» (без паспорта, карты и телефона) удобными и простыми. При этом почти 40% опрошенных полагают, что через 3-5 лет биометрия в поездках вместо проездных и оплаты смартфоном станет повсеместной.

Еще 16% думают, что в среднесрочной перспективе на основе биометрии также появятся другие популярные сервисы.

Нейтрально к этой технологии относятся 32%.

* Опрос прошел в октябре 2026 года среди 1 500 россиян в возрасте 18-65 лет, жителей крупных городов.

** Можно было выбрать несколько вариантов ответа.

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