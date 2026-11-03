В Заречном состоится крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери

В среду, 4 ноября, в день, когда особо чтят Казанскую икону Божией Матери, в Заречном состоятся совместная молитва и крестный ход.

Литургия начнется в 8:00 в храме Серафима Саровского (Рождества Христова), крестный ход по улицам закрытого города - в 10:00. Верующих будет сопровождать автобус.

По возвращении пройдет братская трапеза, уточнили в храме.

Зареченцев призвали теплее одеваться, подчеркнув, что крестный ход состоится в любую погоду.

Ранее сообщалось, что в Пензе в этот день также пройдут богослужения в честь Казанской иконы Божией Матери. Верующих ждут в Казанском храме Спасо-Преображенского мужского монастыря (Пенза, ул. Спасо-Преображенская, 6а).