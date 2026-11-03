В Пензе пройдут богослужения в честь Казанской иконы Божией Матери

Пензенцев приглашают на торжества, посвященные Казанской иконе Божией Матери. Ее день отмечается 4 ноября.

В честь праздника в областном центре пройдут богослужения, которые возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Во вторник, 3 ноября, в Спасском кафедральном соборе состоится всенощное бдение. Оно начнется в 17:00 и продлится 2,5-3 часа.

Утром в среду, 4-го числа, в Казанском храме Спасо-Преображенского мужского монастыря (Пенза, ул. Спасо-Преображенская, 6а) в 7:00 начнется литургия. Ее продолжительность - 2-2,5 часа, уточнили в Пензенской епархии.

Казанская икона Божией Матери - главный чудотворный образ, обретенный чудесным образом в Казани после пожара в 1579 году. С образом связывают избавление Москвы от польских интервентов в 1612-м.