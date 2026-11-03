В Пензе проведут духовно-патриотический фестиваль

Общество

В Пензе проведут духовно-патриотический фестиваль
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В среду, 4 ноября, в Пензе пройдет духовно-патриотический фестиваль «С верой! В Россию!» (6+), приуроченный ко Дню народного единства.

О программе мероприятия рассказали в Пензенской епархии. Фестиваль будет состоять из двух частей. В рамках первой для гостей праздника проведут мастер-классы по колокольному звону, храмовой флористике, каллиграфии, декупажу деревянных дощечек и другие.

Также планируются выставка работ участников регионального этапа конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» и игровая программа.

Во второй части перед гостями с вокальными и хореографическими номерами выступят воспитанники духовно-просветительского центра «Спас», школы развития детского творчества и городские коллективы.

Фестиваль пройдет на базе школы искусств имени Ю. Е. Яничкина на проспекте Победы, 41. Мастер-классы начнутся в 12:00, концертная программа - в 13:00.

Вход свободный. Для гостей праздника приготовили памятные подарки.

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