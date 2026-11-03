Завершилось благоустройство территории у храма в Заречном

В Заречном завершилось благоустройство территории у храма Серафима Саровского. Работы начались в апреле этого года.

Проект получил название «Свет сквозь сосны». В 2025 году он стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На реализацию выделили 99,5 млн рублей из федерального бюджета.

Что появится на территории, решали сами зареченцы. Подрядчик создал просторную зону для отдыха с беседками, лавочками, пешеходными дорожками, сделал тротуар со стороны улицы Заречной и Соборной. Для детей установили большой игровой комплекс в виде корабля, канатную дорогу.

Также у храма предусмотрели необычные велопарковки - с насосами, чтобы можно было подкачать колеса транспорта.

В июле на территории храма Серафима Саровского открыли 2 памятника: императору Николаю II и архиепископу Луке Крымскому - хирургу, ученому, духовному писателю.

Объект сдали в срок - 1 ноября.

«Основные работы по благоустройству церковно-парковой зоны завершены. В ближайшие дни здесь проведут уборку и приведут территорию в порядок. После этого можно будет оценить, как преобразилось пространство вокруг храма», - сообщается в группе храма Серафима Саровского во «ВКонтакте».