Завершилось благоустройство территории у храма в Заречном

Общество

Завершилось благоустройство территории у храма в Заречном
Печать
Max

В Заречном завершилось благоустройство территории у храма Серафима Саровского. Работы начались в апреле этого года.

Завершилось благоустройство территории у храма в Заречном

Проект получил название «Свет сквозь сосны». В 2025 году он стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На реализацию выделили 99,5 млн рублей из федерального бюджета.

Что появится на территории, решали сами зареченцы. Подрядчик создал просторную зону для отдыха с беседками, лавочками, пешеходными дорожками, сделал тротуар со стороны улицы Заречной и Соборной. Для детей установили большой игровой комплекс в виде корабля, канатную дорогу.

Завершилось благоустройство территории у храма в Заречном

Также у храма предусмотрели необычные велопарковки - с насосами, чтобы можно было подкачать колеса транспорта.

Завершилось благоустройство территории у храма в Заречном

В июле на территории храма Серафима Саровского открыли 2 памятника: императору Николаю II и архиепископу Луке Крымскому - хирургу, ученому, духовному писателю.

Завершилось благоустройство территории у храма в Заречном

Объект сдали в срок - 1 ноября.

«Основные работы по благоустройству церковно-парковой зоны завершены. В ближайшие дни здесь проведут уборку и приведут территорию в порядок. После этого можно будет оценить, как преобразилось пространство вокруг храма», - сообщается в группе храма Серафима Саровского во «ВКонтакте».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
храм благоустройство заречный
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!