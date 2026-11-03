Слабость и подергивание века связали с недостатком минералов

Мышечные судороги, подергивание века, постоянное чувство слабости может вызвать недостаток не витаминов, а минералов. Речь о трех из них: магнии, кальции и калии, рассказал врач-терапевт Дмитрий Бессуднов.

Для сокращения мышцы нужен кальций, а для расслабления - магний. Если магния не хватает, мышца сокращается, однако не способна полноценно вернуться в расслабленное состояние. Так появляются судороги, особенно ночные, подергивание века, чувство напряжения в шее, спине, которое не отступает после массажа.

«Магний участвует и в работе нервной системы. Он регулирует возбудимость нейронов, поэтому при его дефиците человек становится раздражительным, хуже засыпает, просыпается в тревоге», - пояснил специалист в беседе с изданием «Газета.ru».

Кальций участвует в свертываемости крови, а также запускает мышечное сокращение. При нехватке этого минерала или нарушении его обмена (например, при дефиците витамина D или проблемах с паратгормоном) у человека появляются судороги, онемение пальцев, спазмы в кистях и стопах. Пациенты описывают это как «руку свело» после долгой работы за компьютером.

«Важно понимать, что кальций работает в комплексе с магнием и витамином D, и принимать его отдельно от них не всегда эффективно», - предупредил врач.

Калий необходим всем мышцам, включая сердечную, он участвует в поддержании нормального ритма сердца. При его нехватке пациенты жалуются на слабость, утомляемость, судороги, нарушение сердцебиения.

Дмитрий Бессуднов подчеркнул: если судороги, слабость и усталость повторяются регулярно, не проходят после отдыха, то стоит сдать анализы на магний, кальций общий и ионизированный, калий, натрий, а также паратгормон и витамин D, чтобы отличить нехватку этих элементов от более серьезных нарушений минерального обмена.