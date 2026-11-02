3 ноября часть россиян будут работать меньше

Общество

3 ноября часть россиян будут работать меньше
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Вторник, 3 ноября, для россиян со стандартной пятидневной рабочей неделей будет сокращенным: трудиться придется на 1 час меньше.

4 ноября в стране выходной - отмечается День народного единства. В предпраздничный день, в соответствии с трудовым законодательством, работать заканчивают раньше.

В 2026 году трудовая неделя, на которую выпал День народного единства, стала 4-дневной. В 2027-м она окажется 3-дневной: россияне будут работать с 1 по 3 ноября (понедельник, вторник, среда), а потом отдыхать 4 ноября из-за праздника и 5-го - из-за перенесенного выходного с субботы, 2 января.

В 2026 году следующий выходной в будний день случится в четверг, 31 декабря (на него перенесся нерабочий день с воскресенья 4 января).

Новогодние каникулы продлятся по 10 января.

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