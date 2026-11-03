Около Покровской Арчады обновили 13 км дороги

Основные работы по ремонту 13 километров автомобильной дороги между трассой Р-208 Тамбов - Пенза и р. п. Беково завершены, сообщили в областном минстрое.

Обновляли 2 участка около села Покровская Арчада в Каменском районе.

Дорожники уложили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку.

«Несущая способность отрезка трассы усилена с помощью технологии холодной регенерации», - уточнили в минстрое.

В Покровской Арчаде располагается школа. Для безопасности пешеходов там обустроили тротуар.