Около Покровской Арчады обновили 13 км дороги

Общество

Около Покровской Арчады обновили 13 км дороги
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Основные работы по ремонту 13 километров автомобильной дороги между трассой Р-208 Тамбов - Пенза и р. п. Беково завершены, сообщили в областном минстрое.

Обновляли 2 участка около села Покровская Арчада в Каменском районе.

Около Покровской Арчады обновили 13 км дороги

Дорожники уложили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку.

«Несущая способность отрезка трассы усилена с помощью технологии холодной регенерации», - уточнили в минстрое.

Около Покровской Арчады обновили 13 км дороги

В Покровской Арчаде располагается школа. Для безопасности пешеходов там обустроили тротуар.

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