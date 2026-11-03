В Пензенской области за неделю число случаев ОРВИ выросло на 42%

В Пензенской области с 26 октября по 1 ноября с симптомами ОРВИ к врачам обратились 2 116 человек. Такие данные обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

На предыдущей неделе зарегистрировали 1 485 случаев ОРВИ. Динамика составила +42,5%.

Доля детей среди обратившихся к врачам заболевших - 21,7% (18,8% неделей ранее).

В Пензе также отмечено увеличение количества пациентов с ОРВИ на 10,3% (с 19 по 25 октября динамика составляла -10,8%).

О зарегистрированных в регионе случаях гриппа в ведомстве не сообщили.

Чтобы не заразиться, специалисты посоветовали жителям области тщательно мыть руки после посещения общественных мест, прикосновения к деньгам и другим предметам общего пользования, избегать мест массового скопления людей, не трогать лицо грязными руками.