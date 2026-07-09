Анестезию в стоматологических кабинетах хотят сделать обязательной

Общество

Анестезию в стоматологических кабинетах хотят сделать обязательной
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Обезболивание пациентов при лечении в стоматологической клинике хотят сделать обязательным. Соответствующие поправки в существующий порядок оказания стоматологической помощи предложили внести в Минздраве РФ. Проект приказа ведомства опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

Анестезию планируют применять при осуществлении любых медицинских манипуляций, которые способны вызвать боль.

Также в Минздраве РФ хотят обновить требования к оснащению стоматологических кабинетов. В них должны будут предусмотреть наличие автоматического наружнего дефибриллятора, препараты и медицинские изделия для оказания помощи при анафилактическом шоке у пациента.

В документе отмечается, что предлагаемые изменения направлены на повышение качества и безопасности стоматологической помощи, а также на снижение болевых ощущений у пациентов во время лечения.

Нововведения вступят в силу с 1 октября этого года.

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