Анестезию в стоматологических кабинетах хотят сделать обязательной

Обезболивание пациентов при лечении в стоматологической клинике хотят сделать обязательным. Соответствующие поправки в существующий порядок оказания стоматологической помощи предложили внести в Минздраве РФ. Проект приказа ведомства опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

Анестезию планируют применять при осуществлении любых медицинских манипуляций, которые способны вызвать боль.

Также в Минздраве РФ хотят обновить требования к оснащению стоматологических кабинетов. В них должны будут предусмотреть наличие автоматического наружнего дефибриллятора, препараты и медицинские изделия для оказания помощи при анафилактическом шоке у пациента.

В документе отмечается, что предлагаемые изменения направлены на повышение качества и безопасности стоматологической помощи, а также на снижение болевых ощущений у пациентов во время лечения.

Нововведения вступят в силу с 1 октября этого года.