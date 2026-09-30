Стало известно состояние сов, изъятых у пензенских фотографов

Совы, которых эксплуатировали фотографы на улице Московской, все еще находятся в Пензенском зоопарке. Птицы чувствуют себя удовлетворительно.

Как рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в учреждении, сов перевели в специально оборудованный вольер в ветеринарном блоке. Сотрудники зоопарка ежедневно наблюдают за их здоровьем и поведением.

«Рацион подобран с учетом видовых особенностей сов», - отметили в учреждении.

О фотографах с совами, которые навязывают прохожим на улице Московской свои услуги, сообщалось 27 июля. Пензенцы рассказали, что птиц мучат.

Пернатых изъяли при участии полицейских, а также сотрудников Россельхознадзора и Росприроднадзора и направили в зоопарк.

Специалисты осмотрели сов и пришли к выводу, что они долго находились в стрессовых условиях, на привязи, под открытым небом и в постоянном контакте с людьми. Все это негативно сказалось на них - состояние двух птиц оценили как неудовлетворительное, еще одной – как очень тяжелое.