Мошенники придумали «Департамент цифровой защиты»

Общество

Мошенники придумали «Департамент цифровой защиты»
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В России мошенники создали сайт «Департамента цифровой защиты», где якобы можно проверить, не скомпрометирован ли профиль на портале госуслуг. О новой угрозе предупредили в МВД РФ.

Злоумышленники предлагают на сайте провести диагностику личного кабинета на «Госуслугах». Жертва указывает номер телефона, после чего на экране смартфона появляется видеоанимация. В ней аферисты демонстрируют, что похищены конфиденциальные данные и оформлена доверенность. Кроме того, пользователю заявляют о «критической угрозе» с помощью специального индикатора.

«Основная цель подобной атаки - заставить человека нервничать и убедить его связаться по фиктивному номеру «техподдержки», который размещен на сайте. В данном случае на звонок отвечает лжеспециалист отдела защиты информации Минцифры», - рассказали правоохранители.

Мошенники придумали «Департамент цифровой защиты»

Далее злоумышленники реализуют многоэтапную схему обмана с участием фальшивых сотрудников государственных и правоохранительных органов и похищают личные данные и деньги.

В полиции напомнили: единственный реальный номер, по которому можно связаться с техподдержкой «Госуслуг» - 8-800-100-70-10 (звонок бесплатный).

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мошенничество интернет профилактика
 
 
 
 
 

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