Глава Пензы обвинил школу танцев в неуважении в горожанам

Общество

Глава Пензы обвинил школу танцев в неуважении в горожанам
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Утром в среду, 30 сентября, на улице Кирова в Пензе появилось множество ярких объявлений: ими обклеили световые опоры, водосточные трубы и фасады зданий.

Глава Пензы обвинил школу танцев в неуважении в горожанам

«Таким способом о себе решила рассказать школа танцев. Яркий пример неуважения к городу и людям, которые в нем живут», - сообщил глава Пензы Олег Денисов в своем канале в МАХ.

По его словам, с руководителем школы уже связались - позвали его на составление административного протокола.

Глава Пензы обвинил школу танцев в неуважении в горожанам

Объявления сняли сотрудники администрации Ленинского района.

«В последнее время такие случаи встречаются нечасто. Пензенцы любят свой город и берегут его. За что мы очень благодарны. А отдельные несознательные граждане должны понимать: эффективность у массированной расклейки низкая. Объявления быстро уберут, а результат такой «рекламной кампании» - штраф», - подчеркнул Олег Денисов.

В декабре 2025 года глава города обратил внимание на рекламу иммерсивной выставки, размещенную на ограждениях у пешеходных зон в Пензе. «За это положен штраф», - предупредил он и поручил главам районных администраций найти нарушителей.

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