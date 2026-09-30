Перечислены адреса в Пензе, где отключат свет 1 октября

В четверг, 1 октября, в Пензе на части улиц и проездов в центре города, Терновке, Междуречье и на Южной Поляне отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок адресов опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 15:30 без света останутся:

- ул. Айвазовского, 2-6, 8-29, 31, 33, 34-39, 41-43, 45, 46, 48-51, 53, 55, 57;

- ул. Берсенева, 2, 5;

- ул. Брюлова, 2-25, 27, 29;

- ул. Васнецова 3-9, 11;

- ул. Горюшкина-Сорокопудова, 4, 5, 6;

- ул. Крамского, 42, уч. 46 и 46а, 48, 52-66 (четные), 71, 73, 190;

- ул. Кустодиева, 1, 1а, 7, 9, 10-13, 15-19, 22-38;

- ул. Левитана, 23, 24, 25-35 (нечетные) ;

- ул. Левитана/ул. Берсенева, 37/4;

- ул. Междуречье, стр. 21,

- ул. Полтавская, 65;

- 1-й Полтавский пр-д, 16;

- ул. Рокотова, 1-6, 8-20, 22-52 (четные);

- ул. Саврасова, стр. 5;

- пр-д Тропинина, 1, 2;

- ул. Федотова, 1, 3, 5, 7-25, 27, 29, 31, з/у № 2.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Бакунина, 48, 50;

- ул. Московская, 103;

- ул. Суворова, 39;

- 4-й пр-д Терновского, 1, 3а, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15;

- ул. Новгородская, 12-34, 36, 38;

- ул. Петровская, 25, 27-33, 35-76, 78, 80, 82;

- ул. Терновского, 137-175 (нечетные).

С 9:00 до 13:00 и с 13:00 до 16:00:

- пр-д Богданова, 5, 7-17, 19;

- ул. Краснова, 35, 37, 39.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Куйбышева, 9а, 35а, 35Б, 11, 11а, 11в;

- ул. Толстого, 5;

- ул. Красная, 35ж, 49а, 49, 51а;

- ул. Чкалова, 49.