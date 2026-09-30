Пензенскую область назвали самым лысеющим регионом России

В Пензенской области третий год подряд лидируют продажи препаратов от выпадения волос, сообщает канал Baza со ссылкой на «Честный знак».

В «самом лысеющем регионе России» за первые 6 месяцев 2026 года на каждую тысячу жителей пришлось 18,8 упаковки средств для борьбы с проблемой.

Пензенская область возглавляет рейтинг с 2024 года, и за это время продажи только выросли - с 18,1 до 18,8 упаковки на тысячу человек.

Также в пятерке лысеющих оказались Алтайский край (16,8 упаковки), Амурская область (16), Тамбовская (14,7) и Брянская (14,4).

«В целом за январь - июнь россияне приобрели почти 1,2 млн упаковок средств от выпадения волос на сумму 1,14 млрд рублей. Это на 9,4% превышает результат аналогичного периода прошлого года», - уточняет Baza.