Ряд домов на Южной Поляне остался без холодной воды

В Пензе в среду, 30 сентября, десятки домов на Южной Поляне остались без холодной воды. Об отключении ресурса сообщили в Горводоканале в 11:53.

Причина - ремонт на сетях на улице Калинина, 109.

Воды нет по следующим адресам:

- улица Лобачевского, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16;

- 1-й проезд Лобачевского, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

- 2-й проезд Лобачевского, 1, 3, 7;

- 3-й проезд Лобачевского, 3, 4, 6;

- улица Краснова, 48, 52, 56, 58.

Сроки ремонта не указываются.

Ранее сообщалось об отключении холодной воды в Дальнем Арбекове.

UPD: в 12:49 ресурсники рассказали, что подачу воды возобновили.