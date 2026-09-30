Ряд домов на Южной Поляне остался без холодной воды

В Пензе в среду, 30 сентября, десятки домов на Южной Поляне остались без холодной воды. Об отключении ресурса сообщили в Горводоканале в 11:53.
Причина - ремонт на сетях на улице Калинина, 109.
Воды нет по следующим адресам:
- улица Лобачевского, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16;
- 1-й проезд Лобачевского, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
- 2-й проезд Лобачевского, 1, 3, 7;
- 3-й проезд Лобачевского, 3, 4, 6;
- улица Краснова, 48, 52, 56, 58.
Сроки ремонта не указываются.
Ранее сообщалось об отключении холодной воды в Дальнем Арбекове.
UPD: в 12:49 ресурсники рассказали, что подачу воды возобновили.