На Земле ожидаются магнитные возмущения

В пятницу, 2 октября, ожидается рост геомагнитных возмущений, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Их причиной станет очередная корональная дыра на Солнце.

Перерастут ли возмущения в бурю, пока неизвестно.

Прошедший сентябрь выдался на редкость спокойным месяцем, констатировали ученые. За 30 календарных дней на Солнце произошли только 3 сильные вспышки (в августе было 12, в июле - 56).

«Выстроив эту последовательность в правильном порядке по времени, нетрудно заметить, что активность [Солнца] последние 2 месяца действительно падает вниз с какой-то катастрофической скоростью, опережая все прогнозы. Последнее должно довольно сильно расстраивать любителей полярных сияний, так как осенние месяцы считаются наиболее благоприятным временем для их наблюдения, но, наверно, радует другую часть населения, так как число и сила магнитных бурь также резко снизились», - пояснили в лаборатории.

За весь сентябрь произошла только 1 буря слабого уровня - 8-го числа.