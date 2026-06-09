В Пензенской области ежегодно почти 30 детей выпадают из окон

Число падений детей из окон в Пензенской области остается примерно одним и тем же из года в год, констатировала уполномоченный по правам ребенка в регионе Лариса Рябихина.

«Вроде все предпринимаем, все делаем, но цифра падений с высоты у нас не падает. В 2024 году было 28 падений, в 2025 - 27. То есть она где-то в одном диапазоне. Притом что мы и с родителями разговариваем, и меры принимаем, но все равно остается», - сообщила детский омбудсмен во время прямого эфира во «ВКонтакте» во вторник, 9 июня.

По словам Ларисы Рябихиной, все беды с детьми происходят по недосмотру взрослых.

«Когда мы говорим по падению с высоты - с балконов, из окон, - это в основном маленькие дети, которые опираются на москитную сетку и падают. Кто же открывает эти окна, кто оставляет ребенка без присмотра?» - задала она риторические вопросы.

Детский омбудсмен призвала родителей откинуть мысль о том, что с их малышами это никогда не случится. Окна должны быть оборудованы специальными запорными устройствами, их нельзя держать открытыми, если дома ребенок.

«Какие бы мы законы и меры ни принимали, если не будет внимания со стороны родителей, будем получать печальные случаи. Есть нормативные документы, по которым сейчас строительные компании в новостройках на всех рамах ставят специальные замки, защелки и так далее. Это все делается, но вместо того, чтобы пользоваться тем, что уже есть, мы все равно распахиваем окна, все равно уходим куда-то на 5 минут выключить чайник, и этого достаточно, чтобы ребенок, оставшись без присмотра, упал с высоты», - предупредила Лариса Рябихина.