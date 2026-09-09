В больнице Захарьина в Пензе пройдут внеплановые учения

Общество

В больнице Захарьина в Пензе пройдут внеплановые учения
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В четверг, 10 сентября, на территории клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина в Пензе пройдут внеплановые учения, предупредили в региональном минздраве.

Сотрудники потренируются действовать в условиях чрезвычайной ситуации.

«Будет отработан вариант усиленного режим работы больницы, движения спецтранспорта, а также работа персонала в усиленном режиме», - сообщили в минздраве.

Учения пройдут с 9:00 до 13:00. Людей попросили сохранять спокойствие.

Ранее в Пензе в школе № 79 сотрудники силовых ведомств отработали действия при возникновении террористических угроз. Практический сценарий учений состоял из трех элементов: захвата заложников, нападения на школу с использованием горючих жидкостей и падения беспилотного летательного аппарата.

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