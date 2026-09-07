В Лермонтовском сквере высадили ели, клены и можжевельник

Утром в понедельник, 7 сентября, в Лермонтовском сквере состоялась экологическая акция по высадке деревьев и кустарников.

Здесь появилось 75 зеленых и 75 голубых можжевельников, 45 елей, 40 красных кленов и 10 корейских пихт - в общей сложности 245 саженцев.

Работы проводились в рамках нового этапа экопроекта «Зеленая Пенза». Весной областной центр украсили 5 000 растений, за осень на улицах и в скверах Пензы высадят еще 3 000.

В целом по региону в 2026 году появится около 30 000 деревьев, уточнили в региональном правительстве.

В марте из-за ясеневой златки в Лермонтовском сквере спилили большое количество стволов, но пообещали вскоре провести компенсационные высадки.