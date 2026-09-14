В Нижнеломовском районе ограничили движение по мосту через Атмис

Общество

В Нижнеломовском районе ограничили движение по мосту через Атмис
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С 8:00 понедельника, 14 сентября, в Нижнеломовском районе временно ограничили движение по участку трассы М-5. Об этом сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Причина - планово-предупредительные работы на мосту через реку Атмис (548-й км + 339 м).

«Ограничено движение для всех транспортных средств, действует реверс», - уточнили в учреждении.

По такой схеме автомобилисты будут ездить до 15 ноября.

«ФКУ «Поволжуправтодор» просит учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков», - добавили в ведомстве.

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