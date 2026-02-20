Стало известно, на какое расстояние переместят мешающую уборке машину

В Пензе утвердили порядок перемещения автомобилей, препятствующих уборке и вывозу снега или ликвидации коммунальных аварий. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщил глава города Олег Денисов.

«Поясню: если оставленная машина мешает работам, но при этом не нарушает ПДД, ее после неудачного поиска владельца вправе передвинуть не дальше чем на 50 метров.

Если правила дорожного движения нарушены, то после фиксации данного факта сотрудником ГАИ транспортное средство увезут на спецстоянку. В таком случае собственнику ТС нужно будет заплатить штраф за нарушение ПДД и возместить расходы на эвакуацию и хранение машины на штрафстоянке», - отметил чиновник.

Олег Денисов напомнил, что этой зимой сотрудникам «Пензавтодора» нередко приходилось разворачивать колонну снегоуборочной техники из-за брошенных машин. В итоге проезжая часть сужалась, а график работ срывался.

В начале февраля бригада энергетиков не могла приступить к ремонту сетей отопления, пока не были убраны автомобили, припаркованные на улицах Чкалова и Ново-Тамбовской.

«Теперь решать подобные проблемы станет проще, но рекомендую все-таки их не создавать», - обратился к пензенцам глава города.