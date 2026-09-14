В Пензе главный городской фонтан начали готовить к зиме

Общество

В Пензе главный городской фонтан начали готовить к зиме
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В понедельник, 14 сентября, главный городской фонтан на улице Московской в Пензе начали готовить к зиме.

Работники «Пензавтодора» снимают пенные форсунки и скиннеры для регулирования перелива воды. С пешеходных зон демонтируют 128 DMX-насосов и увезут на хранение.

В Пензе главный городской фонтан начали готовить к зиме

«Все компоненты фонтанной системы, за исключением тех, которые будут подвергнуты консервации, укрываются тентом для предотвращения негативного воздействия внешних факторов», - сообщили в МБУ.

Темп работ зависит от погодных условий, предварительно срок поставлен до конца сентября.

В 2025 году фонтан начали готовить к холодам тоже в середине сентября, как и в предыдущие несколько лет. Только в 2021-м и 2020-м законсервировали позже - в ноябре и октябре соответственно.

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