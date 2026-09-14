У здания областного минздрава в Пензе обновят пандус

У здания областного минздрава в Пензе (ул. Пушкина, 163) ремонтируют пандус для маломобильных людей. Мера необходима для обеспечения безбарьерной среды.

На данный момент на конструкции заменена плитка, рабочие шлифуют и выправляют поручни.

«Ежедневно к нам приходит значительное количество граждан, пациентов, для кого доступ в наше здание не должен вызывать проблем. У нас всегда был пандус, однако из-за длительного срока его эксплуатации, а также современных требований, предъявляемым к таким устройствам, возникла необходимость его обновления и приведения в соответствие», - пояснил замминистра Тихон Панюхин.

В доступной среде нуждаются пожилые люди, молодые матери, послеоперационные больные и другие люди, чьи возможности передвижения ограничены.

По закону пандус должен быть стационарным. Это могут быть 2 параллельные полосы металлического швеллера, но наличие двойных поручней и понижающего бортика обязательно. При необходимости создают площадку для отдыха.