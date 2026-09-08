Стало известно, где в Пензе отключат свет 9 сентября

На среду, 9 сентября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся СНТ «Дубрава» (Ахуны), Цыганский Поселок, Барковка, Согласие, район Окружной, Кривозеровка и отдельные дома на улице Ново-Казанской.

С 8:30 до 15:00 без света останется СНТ «Дубрава», уч.: 2, 3, 5, 6, 8-11, 13а, 14, 15, 17, 21-23, 25-27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 40, 46, 48-51, 56-59, 62, 64-67, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82, 84, 87, 88, 90, 91, 95-99, 101, 104, 108-110, 114, 116-119, 122-125, 127-129, 131-136, 138-142, 144, 146, 147, 149-154, 156, 159-164, 166, 167, 169, 170, 173-179, 182-184, 186, 187, 189-191, 194-203, 205, 207-212, 215, 217, 219-222, 224-226, 228-231, 236-241, 244-247, 249-253, 259-262, 267-269, 271, 272, 274-276, 278, 285, 286, 288-292, 294, 296, 298, 299, 302-313, 315-324, 327, 329-332, 337-340, 342, 344-347, 349-362, 365, 369, 371-375, 377, 378, 380, 392-394, 396-402, 405а, 407, 408, 410, 412, 414, 416, 417, 419, 420, 425, 427-435, 437-439, 441-444, 447-452, 454-456, 458, 459, 461, 462, 464-468, 470-472, 474, 476, 477, 479-482, 486, 486а, 487, 489-496, 498-505, 508-512, 517-520, 522-524, 526, 531, 536, 539, 540, 542, 543, 548, 551, 553, 554, 556, 557, 559, 566-575, 619, 621, 623, 624, 628-630, 632, 636, 640, 652, 670, 672-674, 686, 689, 693, 705, 713а, 729, 732, 736, 762, 784.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Гончарова, 1-26, 28-41, 43-45, 47-54, 56, 58-61, 63, 65, 67, 69;

- пр-д Гончарова, 2, 3;

- ул. Придорожная, 4-14 (четные), 15, 16, 20, 22, 22а, 23-28, 30-51, 53, 55, 57, 58, 59, 60-90 (четные);

- Придорожный пр-д, 4-33, 35, 37, 39; 2-й Придорожный пр-д, 3-13, 15;

- ул. Ряжская, 1, 3-9, 20;

- ул. Щербакова, 2, 6-41, 41в, 43;

- пр-д Щербакова, 1, 3, 4, 9, 11, 13-49, 51, 53, 55;

- ул. Барковка, 2-4, 6-15, 17-23 (нечетные);

- пр-д Барковка, 1, 2, 3-17 (нечетные), 12а;

- ул. Долгая, 1-12, 14, 16а, 16в, 157, з/у 865, з/у 911;

- СНТ «Весна-1», уч.: 81, 97;

- СНТ «Восход», уч.: 1в, 9 (1-4), 9 (6-12), 9-14;

- СНТ «Здоровье», уч.: 1-36, 38-42;

- СНТ «Искра», уч.: 356, 364;

- СНТ «Осень», 1-12, 14-33;

- СНТ «Отдых», 10, 43, 44, 71, 95, 96, 112, 117, 118, 123, 124, 136, 137, 138, 140-151, 154-156, 889;

- СНТ «Проектировщик», уч.: 4, 8, 9, 37;

- СНТ «Труд», 7, 14, 21;

- ул. Марата, 17;

- СНТ «Заря» (Согласие), 2/190.

С 9:00 до 12:00 приостановится подача ресурса в дома № 2, 4 и 8 на Ново-Казанской.

С 9:00 до 16:30 не будет электроснабжения по адресам:

- ул. Воронова, 18, 18а;

- ул. Силикатная, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20;

- 1-й пр-д Красные Кирпичики, 1, 3, 7, 9, 11.

С 13:00 до 15:30:

- 1-я Дальнереченская ул., 3, 5-9, 18-32 (четные), 38, 40;

- 2-я Дальнереченская ул., 1-6, 8-13, 15, 17, стр.: 57, 58;

- 1-я Заозерная ул., 3-8;

- 1-я Заозерная/Родниковая, 1/24;

- 2-я Заозерная ул., 2-4, 6-11, 13, 15, 16/1, 17, 19, 21, 23/6;

- ст. Кривозеровка, стр. 82;

- ул. Макарова, 19-21, 23-35, 43а, 44, 47, 47а, 49, 70, 99, стр. 102, 106, 109, з/у 27а;

- ул. Родниковая, 8, 10, стр. 12, 18-21, 23, 25-31, 33, 35, стр. 63;

- Родниковый пер., 2-5;

- ул. 8 Марта (Кривозеровка), 30, 35-51Б (нечетные), 52-55, 55а, 55Б, 55в, 56.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.