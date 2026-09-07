В Пензе стартовал месячник по благоустройству

Общество

В Пензе стартовал месячник по благоустройству
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В понедельник, 7 сентября, в Пензе, как и во всей области, стартовал месячник по благоустройству и санитарной очистке.

Глава города Олег Денисов поручил администрациям районов и управлению ЖКХ организовать удаление сухостоя и проконтролировать мероприятия по уборке территорий.

Предстоит навести порядок в лесопарковых зонах, местах массового отдыха населения, на контейнерных площадках. Также потребуется прочистка ливневых канализаций и колодцев.

Кроме того, необходимо высадить кустарники и деревья, подготовиться к зимнему содержанию фонтанов, детских игровых и спортивных площадок, малых архитектурных форм (в том числе скамеек).

Месячник завершится 10 октября общегородским субботником, напомнили в мэрии.

«Каждая пятница у нас санитарная - акция заботы о месте, где живем. Перед Днем города, который состоится 12 сентября, мы приглашаем каждого, кому небезразличен облик родных улиц, внести свой посильный вклад в наведение чистоты», - отметил Олег Денисов.

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