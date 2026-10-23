Названы провокаторы головной боли у школьников

Головная боль - одна из самых частых жалоб, с которыми родители школьников приходят к педиатрам, рассказала врач-невролог детской поликлиники № 6 Пензы Ирина Костина.

Она перечислила главные провокаторы такого состояния:

- умственные перегрузки, цифровое переутомление из-за многочасового использования гаджета, неправильного положения за партой, когда напрягаются мышцы шеи и глаз;

- гиподинамия (недостаток движения приводит к застою крови в шейном отделе позвоночника, нарушается отток крови от головы);

- стресс, эмоциональное напряжение, тревожность из-за оценок, конфликты со сверстниками – все это может вызвать спазм мышц, классическую «головную боль напряжения», давящую, монотонную (часто возникает после школы, во второй половине дня);

- нарушение режима сна (биологические часы сбиваются, если ребенок поздно ложится и рано встает);

- неправильное питание: пропущенный завтрак, недостаток воды, долгие перерывы между приемами пищи; головную боль также могут вызвать компоненты фастфуда и блюд быстрого приготовления;

- дефицит магния и железа;

- духота, резкая смена погоды, перепады атмосферного давления (в группе риска метеочувствительные школьники и дети с вегетативными нарушениями).

«Главное правило для родителей - не приучайте ребенка заглушать боль таблетками без выяснения причины и назначения врача. Бесконтрольный прием обезболивающих опасен. За головной болью могут маскироваться серьезные состояния: внутричерепное давление, воспаления, последствия травм или даже дебют эпилепсии», - предупредила невролог.

Требуется срочно обратиться к врачу при следующих симптомах:

- боль, возникшая внезапно, «как удар молнии»;

- повышенная температура, сыпь на шее;

- усиление боли при кашле, чихании, наклонах;

- рвота, которая не приносит облегчение боли;

- боль сразу же после травмы головы.

Невролог добавила: если ребенок слишком часто жалуется на головную боль, это повод обратиться к врачу и обследоваться.