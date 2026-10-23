В башмаковскую больницу трудоустроились узист и терапевт

В Башмаковскую районную больницу по программе «Земский доктор» трудоустроились два молодых специалиста: врач ультразвуковой диагностики Александр Сальников и участковый терапевт Ольга Раззоренова.

«Александр Сальников окончил Пензенский государственный университет по специальности «медицинская кибернетика». Завершив ординатуру, он выбрал местом работы больницу в районном центре», - сообщили в областном правительстве.

Ольга Раззоренова - выпускница Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова и ординатуры на базе ПГУ. Она родом из Башмакова. На вверенном молодому специалисту терапевтическом участке - более 1 700 человек.

Программа «Земский доктор» предоставляет врачам стартовый капитал (1,5 млн рублей). Она разработана для развития здравоохранения в отдаленных районах.

В 2025 году по указанной программе в медучреждения региона трудоустроились 52 врача-специалиста.