В выходные в Пензенской области будет сухо и солнечно

В предстоящие выходные на погоду в Пензенской области продолжит влиять антициклон, обосновавшийся над европейской территорией России. Об этом сообщили в Приволжском УГМС в пятницу, 23 октября.

«Поэтому погода по-прежнему будет радовать ясными и сухими днями», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Ания Антонова.

Температурный режим, по ее словам, окажется соответствующим многолетним данным октября.

В субботу днем ртутные столбики поднимутся максимум до +15 градусов, в воскресенье - до +13. По ночам ожидается до -3 и -5 градусов соответственно.

В понедельник прогнозируется такая же погода, как в воскресенье.