Определены главные угрозы от мошенников осенью

ВТБ проанализировал сезонные сценарии мошенничества и определил главные осенние угрозы. Они маскируются под актуальные бытовые ситуации: школьные сборы, получение налоговых уведомлений, подготовку транспорта к зиме, поиск подработки, распродажи и вакцинацию.

По словам заместителя руководителя департамента по обеспечению безопасности - вице-президента ВТБ Дмитрия Саранцева, сезонность стала для мошенников готовым сценарием: они не придумывают новый повод, а берут те, которые уже у всех на повестке, кажутся привычными и не вызывают подозрений.

Главными из них стали:

1. Срочные сборы в чатах: мошенники пишут в мессенджере от имени родителей и просят перевести деньги на подарки или цветы по ссылке.

2. Сезонная замена шин: создаются сайты-клоны известных магазинов с заниженными ценами. После предоплаты «продавец» исчезает.

3. Фальшивые налоговые уведомления: рассылки о якобы неуплаченных налогах или штрафах с угрозой «судебного приказа». Ссылка ведет на поддельный сайт, где собирают данные карты.

4. Вакансии для студентов: предлагают «легкую» работу - наборщик текста, модератор, администратор. После собеседования просят оформить «зарплатную карту» по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт, или вовлекают в дропперскую схему.

5. Сайты-однодневки с «суперскидками», искусственные таймеры («осталось 2 часа») и поддельные отзывы. После оплаты сайт исчезает.

6. Вакцинация от гриппа: звонят якобы из поликлиники и предлагают «срочно записаться». Просят данные полиса, паспорта или код из СМС для «электронной очереди», а затем списывают деньги.

7. Подарочные сертификаты и бонусы: во время распродаж, включая «черную пятницу», мошенники в мессенджерах предлагают поддельные акции, сертификаты и промокоды, которые ведут на фальшивые сайты.

ВТБ рекомендует универсальные правила: не переходить по ссылке из сообщения и не вводить данные карты, пароли и коды из СМС на сомнительных сайтах. Любую информацию о налогах, записи к врачу, акциях и вакансиях нужно проверять только в официальных каналах.

Стоит насторожиться при слишком низкой цене, искусственной срочности и просьбах оформить карту или счет по ссылке, проверять адрес сайта и работодателя, а товар оплачивать при получении.

При любых сомнениях необходимо прервать разговор и не сообщать персональные данные, а если они уже переданы - заблокировать карту и обратиться в банк.