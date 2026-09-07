8 сентября в 5 микрорайонах Пензы отключат свет

На вторник, 8 сентября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся район Успенского собора, Цыганский Поселок, Согласие, Арбеково и район Окружной.

С 8:30 до 15:00 без света останутся:

- ул. Гражданская, 21-31, 33-43 (нечетные), 44, 46, 48;

- ул. Захарова, 14, 16а, 16Б, 18г, 22, 26;

- ул. Ключевая, 1-16, 20-29, 31;

- ул. Зои Космодемьянской, 12, 14, 24, 30;

- Мироносицкая пл., 2а;

- ул. Пушкина, 66, 70-78 (четные), 82.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Гончарова, 1-26, 28-41, 43-45, 47-54, 56, 58-61, 63, 65, 67, 69;

- пр-д Гончарова, 2, 3;

- ул. Придорожная, 4-14 (четные), 15, 16, 20, 22, 22а, 23-28, 30-51, 53, 55, 57, 58, 59, 60-90 (четные);

- Придорожный пр-д, 4-33, 35, 37, 39; 2-й Придорожный пр-д, 3-13, 15;

- ул. Ряжская, 1, 3-9, 20;

- ул. Щербакова, 2, 6-41, 41в, 43;

- пр-д Щербакова, 1, 3, 4, 9, 11, 13-49, 51, 53, 55;

- Аптекарский пр-д, 3, 5, 6, 7, 7а, 9-17, 19;

- 1-й Калужский пр-д, 1/5, 5-14, 16, 18-24, 26, 28-34, 49, 51;

- 2-й Калужский пр-д, 5-17, 19-25, 29, 31-34; 3-й Калужский пр-д, 1, 1а, 3-26, 28-33; 4-й Калужский пр-д, 1, 3, 5, 7, 9, 10/34, 11, 13, 15;

- ул. Каменская, 3а, 5, 9, 11, 13-19, 21-32, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 44, 46, 48;

- 1-й Каменский пр-д, 4-7, 9-11, 13, 15, 17; 2-й Каменский пр-д, 1/8, 5-13(нечетные); 3-й Каменский пр-д, 1-10, 12, 14, 15-22, 24-29, 31, 33, з/у 1а;

- ул. Касторная, 33, 35, 37-54, 56, 58, 60;

- ул. Марата, 19-37 (нечетные), 38-40, 42-44, 46, 46а, 46в, 50, 50а, 50Б, 54, 56, 60, 64-82 (четные), 82а, 96, 98, 182, 184, 185, 189, з/у 37а;

- ул. Омская, 1-16, 18-22;

- ул. Поимская, 13/10, 14, 14/12, 17, 18, 20, 20а;

- 1-й Поимский пр-д, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 13/16, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 32; 2-й Поимский пр-д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 18, 19, 16, 18, 20, 22;

- 2-я Светлая ул., 24-38 (четные), 39-50, 51-59 (нечетные);

- СНТ «Заря» (Согласие), 1/7, 1/52, 1/65, 2/74, 2/86, 2/131, 2/133, 2/135, 2/136, 2/138, 2/140, 2/141, 2/142, 2/146, 2/147, 2/148, 2/149, 2/152, 2/154, 2/155, 2/157, 2/160, 2/162, 2/163, 2/165, 2/166, 2/167, 2/168, 2/169, 2/170, 2/171, 2/172, 2/174, 2/175, 2/178, 2/179, 2/180, 2/181, 2/182, 2/184, 2/186, 2/187, 2/188, 2/191, 2/193, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/7, 3/8, 3/13, 3/15, 3/16, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/24, 3/25, 3/26, 3/28, 3/29, 3/30, 3/31, 3/33, 3/34, 3/35, 3/36, 3/37, 3/38, 3/39, 3/40, 3/41, 3/43, 3/45, 3/47, 3/48, 3/51, 3/52, 3/54, 3/55, 3/58, 4/84; дачи, 1-10, 12-39, 41-47 (нечетные), з/у 49, с/т зар. 3/6.

С 9:00 до 12:00:

- 4-й пр-д Аренского, 13-18; 5-й пр-д Аренского, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18;

- ул. Римского-Корсакова, 14, 16, 18, 20;

- ул. Рахманинова, 26.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Воронова, 18, 18а;

- Силикатная ул., 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20;

- 1-й пр-д Красные Кирпичики, 1, 3, 7, 9, 11.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.